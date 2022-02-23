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{{ timeAgo('2022-02-23 17:04:15 -0600') }} football Edit

2024 four-star WR Ryan Wingo updates recruitment, future plans

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

2024 four-star WR Ryan Wingo discusses the latest in his recruitment, including his latest offer from Kansas, interest from Texas A&M and Penn State, plus plans to visit College Station.

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