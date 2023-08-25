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Aggies by the numbers: #82, Fernando Garza

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with tight end Fernando Garza, who will wear number 82.

Fernando Garza is part of a deep tight end corps.
Fernando Garza is part of a deep tight end corps.

Class: Redshirt sophomore

Height/Weight: 6-foot-6, 250 pounds

2022 stats: Played in all 12 games, mostly on special teams

Garza is frequently overlooked when the tight ends are discussed, but he's made continual steady improvement and could be in the mix for more playing time this fall. With the injury to Donovan Green, he's likely up to fourth on a depth chart where a lot of two tight end sets are used.

Projected role

Backup tight end.

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