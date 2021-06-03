 AggieYell - Blanton impressed by A&M visit
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{{ timeAgo('2021-06-03 14:20:43 -0500') }} football Edit

Blanton impressed by A&M visit

Mark Passwaters • AggieYell
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@mbpRivals

While a lot of attention has been given to the impressive crew Texas A&M has coming to town this weekend for official visits, another 2022 prospect beat them to College Station.

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