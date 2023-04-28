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Friday TIDBITS, sponsored by Paul Cleveland State Farm

Mark Passwaters • AggieYell
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Big night for three Aggies?

Will Antonio Johnson come off the board tonight?
Will Antonio Johnson come off the board tonight?

In a perfect world, Devon Achane, Antonio Johnson and Jaylon Jones would all come off the draft board tonight, as the NFL Draft's second and third rounds are held. That may not be how things turn out.

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