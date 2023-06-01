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(Rivals.com) (Tylen Singleton)
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Landyn Rosow • AggieYell
Recruiting Insider/Writer
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Recruiting Insider/Writer - AggieYell.com

It's the first weekend of official visits for members of the 2024 recruiting class and Texas A&M is getting an impressive number of highly-rated visitors. Here's the current list:

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