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{{ timeAgo('2022-09-02 20:28:23 -0500') }} football Edit

Meet (all) the Aggies: Profiles for all scholarship players

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

With the season opener tomorrow, AggieYell.com has assembled its player profiles for the 2022 scholarship players in one place.

WR Ainias Smith is one of the leaders of the 2022 Aggies.
WR Ainias Smith is one of the leaders of the 2022 Aggies.

Devon Achane

Tunmise Adeleye

Bryce Anderson

Josh Bankhead

Smoke Bouie

Yulkeith Brown

Gabriel Brownlow-Dindy

Marcus Burris

Tyreek Chappell

Nik Constantinou

Edgerrin Cooper

Dametrious Crownover

Earnest Crownover

Amari Daniels

Caden Davis

Kam Dewberry

Fadil Diggs

Hunter Erb

Deuce Fatheree

Bryce Foster

Fernando Garza

Brian George

Jardin Gilbert

Donovan Green

Marquis Groves-Killebrew

Deuce Harmon

Denver Harris

Ish Harris

Martrell Harris

Kenyon Jackson

McKinnley Jackson

Elijah Jeudy

Antonio Johnson

Jake Johnson

Max Johnson

LJ Johnson

Adarious Jones

Jaylon Jones

Myles Jones

Jarred Kerr

Haynes King

Chase Lane

Tarian Lee

Anthony Lucas

Chris Marshall

Jacoby Mathews

Ethan Moczulski

Le'Veon Moss

Josh Moten

Moose Muhammad

Mark Nabou

Walter Nolen

Aki Ogunbiyi

Theo Ohrstrom

LT Overton

Jalen Preston

Devin Price

Isaiah Raikes

Albert Regis

Demani Richardson

Layden Robinson

Chris Russell

Ainias Smith

Blake Smith

Jordan Spasojevic-Moko

Evan Stewart

Shemar Stewart

Remington Strickland

Malick Sylla

Bobby Taylor

Noah Thomas

Shemar Turner

Conner Weigman

Enai White

Andre White

PJ Williams

Max Wright

Matthew Wykoff

Trey Zuhn

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