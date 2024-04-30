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New Predictions in favor of A&M, some other recruiting notes
Landyn Rosow
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AggieYell
Recruiting Insider/Writer
Recruiting Insider/Writer - AggieYell.com
Texas A&M has been on a heater recently with the team recruiting and has hosted several prospects from all over the country, and have landed many of commitments this month.
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