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Pregame Primer
Mark Passwaters
•
AggieYell
Publisher
No. 23 Texas A&M starts its season tonight against New Mexico. Here's what you need to be prepared for the game:
Monday's press conference with coach Jimbo Fisher, where he discussed New Mexico, the decision to start Conner Weigman and more.
Profiles of all scholarship players are here.
A look at A&M's offense against a revamped New Mexico defense is here.
A look at a new look New Mexico offense against a more mature Aggie defense is here.
An in--depth look at what New Mexico may try to do offensively, as well as some of what A&M's scheme could look like, is in Friday TIDBITS (premium).
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