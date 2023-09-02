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Pregame Primer

Mark Passwaters • AggieYell
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@mbpRivals

No. 23 Texas A&M starts its season tonight against New Mexico. Here's what you need to be prepared for the game:

Jimbo Fisher begins his sixth season at the helm at A&M.
Jimbo Fisher begins his sixth season at the helm at A&M.

Monday's press conference with coach Jimbo Fisher, where he discussed New Mexico, the decision to start Conner Weigman and more.

Profiles of all scholarship players are here.

A look at A&M's offense against a revamped New Mexico defense is here.

A look at a new look New Mexico offense against a more mature Aggie defense is here.

An in--depth look at what New Mexico may try to do offensively, as well as some of what A&M's scheme could look like, is in Friday TIDBITS (premium).

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