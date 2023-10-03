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ago football Edit

Redshirt monitor

Mark Passwaters • AggieYell
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@mbpRivals

Where do members of Texas A&M's 2023 signing class (and selected others) stand with respect to redshirting after five games? We take a look.

Rueben Owens has burned his redshirt.
Rueben Owens has burned his redshirt.

Likely redshirt due to injury

Sophomore TE Donovan Green

Sophomore QB Conner Weigman

Junior S Jardin Gilbert

Redshirts burned

RB Rueben Owens

RT Chase Bisontis

DT DJ Hicks

LB Chantz Johnson

LB Taurean York

LB Daymion Sanford

NIckel Dalton Brooks

Redshirts still intact

WR Micah Tease (3 games played)

WR Raymond Cottrell (3 games)

TE Jaden Platt (0 games)

QB Marcel Reed (0 games)

CB Jayvon Thomas (3 games)

CB Bravion Rogers (3 games)

OL TJ Shanahan (2 games)

DE Rylan Kennedy (2 games)

OL Naquil Betrand (0 games)

OL Colton Thomasson (1 games)

DT Samu Taumanupepe (2 games)

P Tyler White (0 games)

Upperclassmen who could redshirt

Senior CB Tony Grimes (0 games played)

Junior OL Deuce Fatheree (2 games)

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