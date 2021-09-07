Social Spotlight
AggieYell brings you the latest and greatest social media posts concerning Texas A&M Athletics and recruiting.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icGwiIGRpcj0i bHRyIj7imZ/imZ/imZ/wn6ep8J+nqfCfp6kgZmFtIFlLV0lJIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HSUdFTT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dJR0VNPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vWmFhNGZHUm51OCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1phYTRmR1Ju dTg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRG9ub3ZhbiBHcmVlbiAoR2lnRW0pIChARG9u b3ZhbmdyZWVuMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRG9u b3ZhbmdyZWVuMjMvc3RhdHVzLzE0MzUwMjg1OTc1NTE2NDA1Nzg/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4pmf4pmf4pmf8J+nqfCfp6nwn6epIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HaWdFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dpZ0VtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vMldQTnNmWkE3SSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzJXUE5zZlpBN0k8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgRG9ub3ZhbiBHcmVlbiAoR2lnRW0pIChARG9ub3ZhbmdyZWVu MjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRG9ub3ZhbmdyZWVu MjMvc3RhdHVzLzE0MzUyOTA0ODQyMDU3Njg3MTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYW4gYW1hemluZyB3ZWVrZW5kIGdldHRpbmcgdG8gc3BlbmQg dGltZSB3aXRoIHRoZSBsb2NhbCBCQ1MgZm9zdGVyIGtpZHMgdGVhY2hpbmcg dGhlbSBhIHRoaW5nIG9yIHR3byBhYm91dCBmb290YmFsbCBJ4oCZbSB2ZXJ5 IGdyYXRlZnVsIGZvciBiZWluZyBhYmxlIHRvIHN1cHBvcnQgdGhlbSDwn5mP 8J+PviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNGpwWFlwbkZOQyI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzRqcFhZcG5GTkM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWFyb24gaGFu c2ZvcmQgKEBBYXJvblRoZVJlYWxNVlApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQWFyb25UaGVSZWFsTVZQL3N0YXR1cy8xNDM1MDczNDMwMDg5 NTc2NDQ5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA3LCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWVrIDLvuI/ig6MuIExldOKAmXMgZ2V0IGl0LiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQlRIT0NvbG9yYWRvP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQlRIT0NvbG9yYWRvPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2lnRW0/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHaWdFbTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xycUZVRG0xbFEiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9scnFGVURtMWxRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRleGFzIEEmYW1wO00g Rm9vdGJhbGwgKEBBZ2dpZUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0FnZ2llRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzUwNjYwNzQyOTEx MzAzNzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgbmlnaHRzIOKeoe+4jyBuYXRpb25hbCBhY2NvbGFkZXMuPGJy Pjxicj7wn5OdIEhvcm51bmcgQXdhcmQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by95MnR2VVdaakREIj5odHRwczovL3QuY28veTJ0dlVXWmpERDwvYT48YnI+ 8J+TnSBUeWxlciBSb3NlIEF3YXJkOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v NVlZU3Nvcll4UyI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzVZWVNzb3JZeFM8L2E+PGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dpZ0VtP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2lnRW08L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9lcGprY094bjlNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZXBq a2NPeG45TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZXhhcyBBJmFtcDtNIEZvb3RiYWxs IChAQWdnaWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDM1MzUxNTE1MDAzMjQ4NjQyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+TiPCfk4g8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvR2lnRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNHaWdFbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Rlbk44SWU4Y24i PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EZW5OOEllOGNuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRl eGFzIEEmYW1wO00gRm9vdGJhbGwgKEBBZ2dpZUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FnZ2llRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0 MzUzMjYyNjMzNTEyODc4MTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS19HcmVlbl8w MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS19HcmVlbl8wMTwvYT4g8J+knSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NFQz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AU0VDPC9hPiDwn4+FPGJyPjxicj7wn5OdIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9OQmM4bE5PbVJhIj5odHRwczovL3QuY28vTkJjOGxOT21S YTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTWFy b29uR29vbnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNN YXJvb25Hb29uczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0dpZ0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jR2lnRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VV0JDSE9GY09o Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVVdCQ0hPRmNPaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU ZXhhcyBBJmFtcDtNIEZvb3RiYWxsIChAQWdnaWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x NDM1MjczMjM2NzExOTM2MDAzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciA3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZXRoIGlzIG1ha2luJiMzOTsgbW92ZXMgb24gdGhlIGNhcmVlciBj aGFydHMuIPCfj4jwn5mMPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL0dpZ0VtP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jR2lnRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jU1BGN3FpUHVq Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vY1NQRjdxaVB1ajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU ZXhhcyBBJmFtcDtNIEZvb3RiYWxsIChAQWdnaWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x NDM0OTgwOTY5MzMzOTAzMzYyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciA2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KaW1ibyBGaXNoZXImIzM5O3Mgd2Vla2x5IHByZXNzIGNvbmZlcmVu Y2UgZnJvbSB0aGUgS3lsZSBGaWVsZCBNZWRpYSBDZW50ZXIuPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dpZ0VtP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2lnRW08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby92TW5QRm5iTjg5Ij5odHRwczovL3QuY28vdk1uUEZuYk44 OTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZXhhcyBBJmFtcDtNIEZvb3RiYWxsIChAQWdn aWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dp ZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDM0OTUzOTc3MTI5NTc0NDAxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Xb3VsZG4mIzM5O3Qgd2FubmEgYmUgYW55d2hlcmUgZWxzZS4g8J+T jfCfj6A8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2ln RW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHaWdFbTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01GdkV1Zm1MUEQiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9NRnZFdWZtTFBEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRleGFzIEEmYW1w O00gRm9vdGJhbGwgKEBBZ2dpZUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0FnZ2llRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzQ2OTQwODY1 Njk1NjYyMTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDYsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGlsbHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby95ODlGMHpOZlpR Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20veTg5RjB6TmZaUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU ZXhhcyBBJmFtcDtNIEZvb3RiYWxsIChAQWdnaWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x NDM0NjYxOTE0NzQzODI0Mzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcnVseSBicmVhdGh0YWtpbmcgbW9tZW50LCBzbyBJIGp1c3Qgd2Fu dCB0byB0aGFuayBteSBBZ2dpZSBmYW1pbHkgZm9yIGJlaW5nIHRoZSBiZXN0 IGZhbiBiYXNlIGluIHRoZSBuYXRpb24hIEdpZ+KAmUVtLiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vSVVBUEhpbjRrMiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0lVQVBIaW40 azI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWF0dGhldyBXeWtvZmYgKEBXeWtvZmZNYXR0 aGV3KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1d5a29mZk1hdHRo ZXcvc3RhdHVzLzE0MzQ1NzgyNjExNDk5NDk5NTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MYXN0IG5pZ2h0IHdhcyBhbWF6aW5nIPCfkY08YnI+PGJyPkNvdWxk buKAmXQgZG8gaXQgd2l0aG91dCB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzEydGhNYW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPiMxMnRoTWFuPC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1lqdmNVSXdDQ0YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZanZjVUl3Q0NGPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFRleGFzIEEmYW1wO00gRm9vdGJhbGwgKEBBZ2dpZUZv b3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FnZ2llRm9v dGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzQ1MzcxNTEzMDg0NzIzMjE/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBUZWFtIFdpbiEgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9NYXJvb25Hb29ucz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I01hcm9vbkdvb25zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2lnP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR2lnPC9hPuKAmUVtIPCfkY3igLzvuI8g4oGm PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBZ2dpZUZvb3RiYWxsPC9hPuKBqSDigaY8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzEydGhNYW4/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QDEydGhNYW48L2E+4oGpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9WS1VweXp3T29MIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVktVcHl6d09vTDwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NoIEhlbnNvbiAoQENvYWNoX0hlbnNvbikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9IZW5zb24vc3RhdHVz LzE0MzQzODM4MzQ1OTQ4Nzc0NDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgYWdnaWVsYW5kISEhIHRoYXQgd2FzIGZ1bvCfpKo8 L3A+Jm1kYXNoOyBCcnljZSBGb3N0ZXIgKEBCcnljZUZvc3RlcjUpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJ5Y2VGb3N0ZXI1L3N0YXR1cy8x NDM0Mzg5ODUxNzUxNzgwMzU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb29kbmlnaHQgZnJvbSBBZ2dpZWxhbmQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9SYjNaS3dSM0VLIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUmIzWkt3UjNF SzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZXhhcyBBJmFtcDtNIEZvb3RiYWxsIChAQWdn aWVGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dp ZUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDM0Mzg3NzUxNjU5NjEwMTEyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+OpSAxLTAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9HaWdFbT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0dpZ0VtPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNmdDc21QWlZB ZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZnQ3NtUFpWQWc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg VGV4YXMgQSZhbXA7TSBGb290YmFsbCAoQEFnZ2llRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWdnaWVGb290YmFsbC9zdGF0dXMv MTQzNDM4NTgwNTMyMjExMzAyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3VKMVdjejlabzAiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS91SjFXY3o5Wm8wPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRleGFzIEEm YW1wO00gRm9vdGJhbGwgKEBBZ2dpZUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FnZ2llRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzQzODE3 NDcwMjY3OTI0NTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDUs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XYXMgYSBibGVzc2luZyB0byB0b3VjaCB0aGUgZmllbGQgdG9uaWdo dCB3aXRoIG15IEFnZ2llIGJyb3RoZXJzLCBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBsb3Zl IGFuZCBzdXBwb3J0IPCfpJ7wn4++PC9wPiZtZGFzaDsgSm9yZGFuIE1va28g KEBtb2tvX2pvcmRhbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9t b2tvX2pvcmRhbi9zdGF0dXMvMTQzNDM4MTUyNTIxOTQ3OTU1Nz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db3VsZG7igJl0IGRvIGl0IHdpdGhvdXQgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xMnRoTWFuP3NyYz1oYXNoJmFt cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMTJ0aE1hbjwvYT4gJmFtcDsgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BZ2dpZUZvb3RiYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBZ2dpZUZvb3RiYWxsPC9hPiBpcyBqdXN0IGdl dHRpbmcgc3RhcnRlZCEg8J+OhvCfmYzwn46HPGJyPjxicj7wn5ejIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSkFZREVOUEVFVlk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEpBWURFTlBFRVZZPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vdWNYeU5aZ1luWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3VjWHlOWmdZblg8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBBdGhsZXRpY3MgKEAxMnRo TWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzEydGhNYW4vc3Rh dHVzLzE0MzQzNzc1NTU3OTcyMjk1Njk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+MS0w4pyFPC9wPiZtZGFzaDsgQnJpYW4gSiBXaWxsaWFtcyAoQEJX aTExXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CV2kxMV8vc3Rh dHVzLzE0MzQzNjcwNTg5NjAwNjA0MTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5HaWdFbSDwn5GN8J+PvjwvcD4mbWRhc2g7IExlb24gT+KAmU5lYWwg SnIgKEBXYWtlRW1VcDkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v V2FrZUVtVXA5L3N0YXR1cy8xNDM0MzcwMjY0MTUwNzgxOTU2P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR0lH RU0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHSUdFTTwv YT4g8J+RjfCfj74gVGhhbmsgeeKAmWFsbCBmb3IgY29taW5nPC9wPiZtZGFz aDsgQWtpIChAQWtpbm9vb2xhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0FraW5vb29sYS9zdGF0dXMvMTQzNDM3NjcwNzcxNzQxMDgxNj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ObyBiZXR0ZXIgZmVlbGluZy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2lnRW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNHaWdFbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1Nu MnR6WmpsaVoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TbjJ0elpqbGlaPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFRleGFzIEEmYW1wO00gRm9vdGJhbGwgKEBBZ2dpZUZvb3RiYWxs KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FnZ2llRm9vdGJhbGwv c3RhdHVzLzE0MzQzNzQ5NzE1Mzk3Mzg2MjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+U2VwdGVtYmVyIDUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgSmltYm8gRmlzaGVyIFJhZGlvIFNob3cgaXMg8J+UmS48YnI+ PGJyPuKPsCA4IHAubS4gV2VkbmVzZGF5IC0gUnVkeSYjMzk7cyAoNTA0IEhh cnZleSBSZCk8YnI+4oS577iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9QNkE1 a1hNU0haIj5odHRwczovL3QuY28vUDZBNWtYTVNIWjwvYT48YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR2lnRW0/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHaWdFbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL0V6OFJTeVZuOXEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FejhSU3lW bjlxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRleGFzIEEmYW1wO00gRm9vdGJhbGwgKEBB Z2dpZUZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fn Z2llRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzUzODA4ODM0OTQ3MzU4NzI/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBCYXB0aXN0IENodXJjaCBpbiBGYXlldHRldmlsbGUgaXMg cmVhZHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Q3ZkZqZGlRa3UiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9kN2ZGamRpUWt1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJ1bmtpZSBQ ZXJraW5zIChAQnVua2llUGVya2lucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9CdW5raWVQZXJraW5zL3N0YXR1cy8xNDM1MzMzMTI2MjY0MjEz NTA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA3LCAyMDIxPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU0VD RkI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTRUNGQjwv YT4gQ28tT2ZmZW5zaXZlIExpbmVtYW4gb2YgdGhlIFdlZWs6IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS19HcmVlbl8wMT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AS19HcmVlbl8wMTwvYT48YnI+PGJyPkZ1bGwgcmVsZWFzZSDC uyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veTJzODhZTTJmbSI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL3kyczg4WU0yZm08L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BM2xN M0RVQ2hCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQTNsTTNEVUNoQjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBTb3V0aGVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSAoQFNFQykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TRUMvc3RhdHVzLzE0MzUyNzM3NDA5NTUz NjUzNzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDcsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZXhhcyBBJmFtcDtNIERCIExlb24gT+KAmU5lYWwgaXMgZmluYWxs eSBsaXZpbmcgdXAgdG8gaGlzIGxvZnR5IGJpbGxpbmcgYXMgYSByZWNydWl0 LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21icFJpdmFscz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWJwUml2YWxzPC9hPiBoYXMgbW9yZSBvbiBP 4oCZTmVhbOKAmXMgbWF0dXJhdGlvbiBvbiBhbmQgb2ZmIHRoZSBmaWVsZDog PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NxZ0lmb21XbkUiPmh0dHBzOi8vdC5j by9jcWdJZm9tV25FPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE0 MzUwODE3NzM4OTgxNjIxNzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt YmVyIDcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MQiBzcXVhZGRkZGQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pnWWRi VEZTbkQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96Z1lkYlRGU25EPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEVkZ2VycmluIENvb3BlciAoQGVkZ2VycmluY29vcGVyMSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lZGdlcnJpbmNvb3BlcjEvc3RhdHVz LzE0MzQ5NTYzNzc3NzcyMjk4MzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==