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Aggies by the numbers: Ags add Tyler White's power leg

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with punter Tyler White, who will wear number 37.

Tyler White awed onlookers at the Army All-American Game.
Tyler White awed onlookers at the Army All-American Game. (Nick Lucero/Rivals.com)

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-4, 215 pounds

2022 stats (at Southlake Carroll High School): Averaged 45.4 yards per punt; 7-7 on field goal attempts and 74-74 on PATs.

Possibly the best kicking prospect in the nation last year, White impressed everyone with both his power and accuracy at the Army All-American game. He won't be pressed into duty this fall with the presence of Nik Constantinou, but expectations are that he'll continue A&M's streak of outstanding punters when he takes over in 2024.

Projected role

Backup punter.

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