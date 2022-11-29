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AY Portal Tracker

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

Here's your one-stop shop for all the Texas A&M-related activity in the transfer portal, both outgoing and incoming.

Chase Lane is one of the Aggies looking for new opportunities.
Chase Lane is one of the Aggies looking for new opportunities.

How this works

Texas A&M players who have either announced their intention to transfer or have entered the transfer portal will be listed as "outgoing". Any additions made through the transfer portal will be listed as "incoming". The "incoming" category will likely not be added until Dec. 5 or later, when the portal officially opens.

Outgoing players

Table Name
Name Position Class 2022 Stats Initial Rivals ranking

Chase Lane

WR

RS-Jr.

7 catches, 76 yards

Caden Davis

PK

RS-Jr.

1-3 field goal attempts

LJ Johnson

RB

RS-Fr.

10 carries, 39 yards, 2 TD

Ish Harris

LB

Fr.

n/a

Elijah Jeudy

DE

RS-Fr.;

n/a

Donell Harris

DE/LB

RS-So.;

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