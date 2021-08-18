 AggieYell - Four-star TE Theodor Ohrstrom commits to Texas A&M
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Four-star TE Theodor Ohrstrom commits to Texas A&M

Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with four-star tight end Theodor Ohrstrom to discuss his commitment to the Aggies.

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