News More News
{{ timeAgo('2022-08-31 07:24:37 -0500') }} football Edit

Max Wright holds on to starting TE job

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2022 Texas A&M football team continues with tight end Max Wright. 

Max Wright has come out on top in the tight end competition.
Max Wright has come out on top in the tight end competition.

Class: Redshirt senior

Height/Weight: 6-foot-4, 255 pounds

2021 stats: 3 catches, 23 yards in 12 games

Projected 2022 role: Starting tight end

A converted defensive end, Wright took over as the starter when Baylor Cupp left in the spring and hung onto the job. He played a lot last year, but mainly served as a blocker. That role may continue this season, with freshmen like Jake Johnson and Donovan Green getting the majority of the passes -- but the A&M coaches believe Wright could be an asset in that area as well.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}