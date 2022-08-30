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{{ timeAgo('2022-08-30 12:36:32 -0500') }} football Edit

PJ Williams shows rapid growth in first training camp

PJ Williams has moved in with the second team during training camp.
PJ Williams has moved in with the second team during training camp.
Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-4, 285 pounds

2021 stats (at Dickinson high school): 4-star recruit according to Rivals.com; Under Armour All-American

Projected 2022 role: Backup offensive tackle

When Williams arrived at A&M, it seemed a certainty he'd redshirt as he needed to get bigger and stronger. In a short period of time, he's gotten bigger (in a good way) and has impressed with his technique. He worked with the second team as training camp wound down, and could end up being a factor this year after all.

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