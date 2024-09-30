Here's what coach Mike Elko, cornerback BJ Mayes and quarterback Marcel Reed had to say at today's media availability:
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