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Aggies by the numbers: #99, Gabriel Brownlow-Dindy

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team concludes with defensive tackle Gabriel Brownlow-Dindy, who will wear number 99.

The Aggies hope a healthy Gabe Dindy breaks out in 2023.
The Aggies hope a healthy Gabe Dindy breaks out in 2023.

Class: Redshirt freshman

Height/Weight: 6-foot-3, 300 pounds

2022 stats: redshirted

A knee injury suffered in the Under Armour All-American game cost Dindy the 2022 season, but he has returned to full health this year. He was quiet for much of the spring and summer, but reportedly had a great final scrimmage. Blessed with great physical gifts, it may be only a matter of time before he becomes an impact player -- if further injuries can be avoided.

Projected role

Backup defensive tackle.

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