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Aggies by the numbers: Athletic Sanford joins the linebackers

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with linebacker Daymion Sanford, who will wear number 27. 

Former 4-star Daymion Sanford had a solid spring debut.
Former 4-star Daymion Sanford had a solid spring debut.

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-2, 225 pounds

2022 stats (at Katy Paetow High School): 66 tackles, 10 tackles for loss, 4 sacks, 1 forced fumble, 1 interception

Sanford probably didn't draw as much attention as he should in the 2023 recruiting class, as he brings size and speed to a linebacker group in need of depth. The Aggies have some solid upperclassmen at the top of the depth chart, but Sanford's time could come quickly -- and likely no later than next year.

Projected role

Backup outside linebacker.

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