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Aggies by the numbers: Fans ready to see what Hicks can do

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with defensive lineman DJ Hicks.

DJ Hicks could play at either tackle or end.
DJ Hicks could play at either tackle or end.

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-4, 280 pounds

2022 stats (at Katy Paetow High School): District 19-6A defensive co-MVP; 5-star recruit (#3 overall) according to Rivals.com; Under Armour and Polynesian Bowl All-American

Hicks was the crown jewel of the 2023 recruiting class, as he ignored repeated efforts from Oklahoma to flip his commitment. He's currently preparing to be both a defensive end and a defensive tackle, which highlights his natural abilities and skill set.

In spite of the Aggies already having a loaded defensive front, Hicks has the talent to break into the rotation, inside or out.

Projected role

In the two-deep on the defensive line.

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