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Aggies by the numbers: Platt joins deep TE group

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with tight end Jaden Platt.

Jaden Platt is another highly talented tight end on the Aggie roster.
Jaden Platt is another highly talented tight end on the Aggie roster.

Background

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-5, 250 pounds

2022 stats (at Halset Eaton High School): 4-star recruit according to Rivals.com; 54 catches for 919 yards and 10 TD for his high school career

Initially an Aggie lean, Platt committed to Stanford when it appeared A&M was full at tight end after the 2022 signing class. After Blake Smith left for Oklahoma, A&M jumped back in at the last moment, got him to make an official visit in mid-December and got him to flip right before the end of the early signing period. Platt took part in spring ball with the Aggies, but a number of injuries limited him. Still, he has a good combination of size and skill that could make him a productive tight end down the line.

Projected role

Backup tight end

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