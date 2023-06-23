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Current, former A&M players respond to loss of Terry Price

Mark Passwaters • AggieYell
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@mbpRivals

The death of defensive ends coach Terry Price Friday stunned and devastated a generation of current, former and potential future Texas A&M football players, who mourned the loss of a man many considered to be a father figure.

Coach R.C. Slocum, fellow former assistants at A&M and others also paid tribute.

Coach Jimbo Fisher released the following statement: "Terry was not only a great Aggie, football coach and recruiter, he was an even better husband, father and man ... The impact he had on this program and his players is immeasurable. Our football family has suffered an incredible loss. We will continue to hold Kenya and the boys in our thoughts and prayers.”

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