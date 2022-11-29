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{{ timeAgo('2022-11-29 14:17:46 -0600') }} football Edit

Final 2022 redshirt tracker

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

Here's a look at the number of players from the 2022 recruiting class who played more than four games this season, as well as those who redshirted:

Evan Stewart burned his redshirt in 2022, as did most of the class.
Evan Stewart burned his redshirt in 2022, as did most of the class.

Redshirts burned

WR Evan Stewart

QB Conner Weigman

WR Chris Marshall

WR Noah Thomas

RB Le’Veon Moss

OL Kam Dewberry

TE Donovan Green

DE LT Overton

DT Walter Nolen

DE Shemar Stewart

CB Denver Harris

DE Anthony Lucas

S Bryce Anderson

LB Martrell Harris

DE Enai White

DE Malick Sylla

CB Smoke Bouie

DB Jarred Kerr

S Jacoby Mathews

TE Jake Johnson


Redshirts preserved

TE Theo Ohrstrom

OL Mark Nabou

DT Gabe Dindy

CB Marquis Groves-Killebrew

OL Hunter Erb

OL PJ Williams

CB Bobby Taylor

PK Ethan Moczulski

LB Ish Harris (in the transfer portal)

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