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Shemar Turner looks ready for a big 2022

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2022 Texas A&M football team continues with a look at defensive tackle Shemar Turner.

Shemar Turner looks like he's on track for plenty of playing time this year.
Shemar Turner looks like he's on track for plenty of playing time this year.

Class: Sophomore

Height/Weight: 6-foot-4, 300 pounds

2021 stats: 14 tackles, 2 tackles for loss, 1.5 sacks in 8 games; freshman All-SEC

Projected 2022 role: In the two-deep at defensive tackle.

Turner looked a little slight for a defensive tackle in 2021. Not anymore. He absolutely looks the part now, and his speed and improved strength should make him a real problem for offensive linemen. Stewart put up a lot of stats in a little time last year, and he could fill up the box score in his second season.

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