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Surprising Noah Thomas could be ready to play in 2022

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on the members of the 2022 Texas A&M football team continues with a look at wide receiver Noah Thomas.

Noah Thomas seems to be quickly moving up the depth chart.
Noah Thomas seems to be quickly moving up the depth chart.

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-5, 195 pounds

2021 stats (at Clear Springs High School): 63 catches, 935 yards, 21 TD; 4-star recruit according to Rivals.com

Projected 2022 role: Backup wide receiver

The fight for spots in the two deep remains a mad scramble at wideout, but one thing's for sure: Thomas is in the mix. The freshman has taken significant snaps with the second team and even some with the first as camp has worn on. His size and speed catch your eye quickly, and the Aggies need playmakers on the outside. He's a guy to watch as the season grows closer.

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