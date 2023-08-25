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Aggies by the numbers: #88, Jordan Anthony

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with wide receiver Jordan Anthony, who will wear number 88.

Jordan Anthony brings elite speed to A&M.
Jordan Anthony brings elite speed to A&M.

Class: Sophomore

Height/Weight: 5-foot-10, 160 pounds

2022 stats (at Kentucky): No stats recorded

A former 4-star and already one of the SEC's elite sprinters, Anthony brings blinding speed to the Aggie offense. He didn't play much at Kentucky, but the A&M staff is looking to find ways where he can contribute on offense and special teams. He has speed that can't be taught and few can match.

Projected role

Backup wide receiver.

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