News More News
ago football Edit

Aggies by the numbers: #88, Samu Taumanupepe

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with defensive tackle Samu Taumanupepe, who will wear number 88.

Samu Taumanupepe brings a massive presence to the Aggie defensive line.
Samu Taumanupepe brings a massive presence to the Aggie defensive line.

Class: Freshman

Height/Weight: 6-foot-3, 380 pounds

2022 stats (at Humble Atascocita High School): 60 tackles, 6 tackles for loss, 1 pass broken up, 1 interception

It's no secret why the Aggies recruited Taumanupepe: he's clearly a big guy who can plug up the middle and slow down an opponent's running game. The Aggies have a history of players who have filled that role, from Sam Adams to Red Bryant to Daylon Mack. The Aggies are plenty deep at defensive tackle this season, but it wouldn't be a shock to see 88 trot onto the field in short yardage and goal line situations.

Projected role

Backup defensive tackle.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}