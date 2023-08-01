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Aggies by the numbers: Dalton Brooks joins the safety corps

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with safety Dalton Brooks, who will wear number 25. 

Dalton Brooks was one of the most versatile members of the 2023 recruiting class.
Dalton Brooks was one of the most versatile members of the 2023 recruiting class. (Rivals.com)

Class: Freshman

Height/Weight: 6 foot, 180 pounds

2022 stats (at Shiner High School): 120 tackles, 8 tackles for loss, 2 interceptions and 1 forced fumble; 210 carries, 2,519 yards and 36 TD

Brooks did it all for Shiner last year, and then stuck around this spring to be a standout in track as well. The 4-star prospect committed to the Aggies early on and never wavered, even as more programs became interested in the small-town standout. The Aggies have plans for him at safety, where he could be a factor as soon as next year.

Projected role

Backup safety.

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