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Aggies by the numbers: Raikes brings consistency, leadership

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with defensive tackle Isaiah Raikes, who will wear number 34.

Isaiah Raikes is a steady presence on the field and in the locker room.
Isaiah Raikes is a steady presence on the field and in the locker room.

Class: Redshirt junior

Height/Weight: 6-foot-2, 320 pounds

2022 stats: 17 tackles, 1.5 tackles for loss, .5 sacks

One of A&M's team captains, Raikes is respected by his teammates for his work on the field and off it. He became a regular in the defensive line rotation last year and stepped into the starting lineup several times. He will have compete with the likes of DJ Hicks and Gabriel Brownlow-Dindy for snaps this fall, but should remain an important part of a deep rotation at defensive tackle.

Projected role

In the rotation at defensive tackle.

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