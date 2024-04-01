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Texas A&M the team trending for 2026 EDGE KJ Ford
Landyn Rosow
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AggieYell
Recruiting Insider/Writer
Recruiting Insider/Writer - AggieYell.com
Texas A&M has hosted several recruits over the past few weekends, and has been out offering a bunch of 2026 recruits., Recently, KJ Ford took a visit to A&M along with some of his friends, and the ...
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