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Aggies by the numbers: #42, Max Wright

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with tight end Max Wright, who will wear number 42.

Max Wright is back for a sixth season.
Max Wright is back for a sixth season.

Class: Graduate

Height/Weight: 6-foot-4, 260 pounds

2022 stats: 9 catches, 129 yards, 1 TD

Wright had what was easily his most productive season in 2022, and he's taken advantage of his Covid year to return for a sixth season. The Aggie Heart Award winner last year, Wright has developed into not only a solid tight end, but a team leader in the process.

Projected role

In the rotation at tight end.

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