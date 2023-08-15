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Aggies by the numbers: #55, Hunter Erb

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with offensive lineman Hunter Erb, who will wear number 55.

Hunter Erb redshirted last season.
Hunter Erb redshirted last season.

Class: Redshirt freshman

Height/Weight: 6-foot-6, 320 pounds

2022 stats: Redshirted

Erb came extremely close to playing several times last fall, but ended up not seeing any action. This season, he's part of the mix of several players trying to land a backup job at one of the tackle spots, a competition that has become far more intense than many people expected.

Projected role

Backup offensive tackle.

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