News More News
ago football Edit

Aggies by the numbers: #92, Malick Sylla

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with defensive end Malick Sylla, who will wear number 92.

Malick Sylla garnered praise for his performance this summer.
Malick Sylla garnered praise for his performance this summer.

Class: Sophomore

Height/Weight: 6-foot-6, 240 pounds

2022 stats: 6 tackles, 1 sack

Sylla, along with fellow sophomore Enai White, will be used primarily as a pass rusher. He received strong reviews for his performance from coach Jimbo Fisher earlier this summer, who said Sylla had made noticeable strides from last year. The Aggies will need someone who can get to the quarterback without blitzing, and hopefully Sylla can do just that.

Projected role

Backup defensive end.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}