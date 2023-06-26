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Aggies by the numbers: Ags turn to Diggs to lead D-line

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with defensive end Fadil Diggs.

Fadil Diggs led the team in sacks in 2022.
Fadil Diggs led the team in sacks in 2022.

Class: Redshirt junior

Height/Weight: 6-foot-5, 260 pounds

2022 stats: 28 tackles, 5 tackles for loss, 3 sacks and 3 forced fumbles in 8 games (all starts)

After a breakout performance against Alabama, Diggs looked like he was on his way to a strong finish to the 2022 season before a knee injury abruptly ended it with four games left. As it was, he still led the team in sacks and forced three fumbles. A team captain one of the unquestioned leaders of the squad, the Aggie coaching staff will lean on him for not only production, but to guide younger players -- especially after the death of defensive ends coach Terry Price.

Projected role

Starting defensive end.

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