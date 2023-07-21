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Aggies by the numbers: Gilbert remains under-appreciated starter

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with safety Jardin Gilbert.

Jardin Gilbert enters his second year as a starter at safety.
Jardin Gilbert enters his second year as a starter at safety.

Class: Junior

Height/Weight: 6-foot-1, 185 pounds

2022 stats: 61 tackles, 1 tackle for loss, 6 passes defensed, 2 interceptions

A safety with cornerback coverage skills, Gilbert led the team in interceptions last year. He has been consistently overlooked, but has become a steady presence in the defensive secondary. He and Demani Richardson will be expected to anchor the middle of the field with a new-look cornerback group on the outside.

Projected role

Starting safety.

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