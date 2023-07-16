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Aggies by the numbers: Green aims to join SEC's elite TEs

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with tight end Donovan Green.

Donovan Green looks to take the next step to being one of the SEC's top tight ends.
Donovan Green looks to take the next step to being one of the SEC's top tight ends.

Class: Sophomore

Height/Weight: 6-foot-4, 250 pounds

2022 stats: 22 catches, 233 yards, 2 TD

Green was one of the players most affected by A&M's weak offense last year, with his receptions well below expectations. Still, the true freshman showed plenty of potential and scored touchdowns against Alabama and LSU. Now an unquestioned SEC-caliber talent, he should get a lot more work in the offense of Bobby Petrino. A good season could have him in contention for All-SEC honors.

Projected role

Starting tight end.

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