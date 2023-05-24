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Aggies by the numbers: growing expectations for Walter Nolen in 2023

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football teams continues with defensive tackle Walter Nolen.

After a big spring, A&M coaches expect Walter Nolen to dominate in 2023.
After a big spring, A&M coaches expect Walter Nolen to dominate in 2023.

Background

Class: Sophomore

Height/Weight: 6-foot-4, 285 pounds

2022 stats: 29 tackles, 2.5 tackles for loss, 1 sack, 1 forced fumble, 1 fumble recovery in 10 games

Analysis

Nolen showed flashes of brilliance last year, busting into the backfield and disrupting plays. He also had normal freshman struggles, but really came into his own when teamed with McKinnley Jackson.

He had an excellent spring, winning the defense most improved award. Coach Jimbo Fisher said he's 10 pounds of muscle away from being "a monster", but had plenty of impressive moments anyway. With his speed and strength, Nolen definitely looks the part of the nation's top defender in the 2022 class. Now the Aggies hope he proves it.

Projected role

Starting defensive tackle.

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