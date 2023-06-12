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Aggies by the numbers: Last call for Jalen Preston

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with wide receiver Jalen Preston.

Jalen Preston enters his sixth season at Texas A&M.
Jalen Preston enters his sixth season at Texas A&M.

Background

Class: Super senior

Height/weight: 6-foot-2, 215 pounds

2022 stats: 7 catches, 89 yards, 1 TD

Preston ended the 2021 season on a high note with a career-best game against LSU. But he was out of the starting lineup by the start of last season and only got to starts in spite of A&M's shortages at wide receiver last year. This spring, he was also with the backups as Ainias Smith, Moose Muhammad, Noah Thomas and Evan Stewart entrenched themselves as starters.

Projected role

Backup receiver.

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