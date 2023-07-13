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Aggies by the numbers: Theo Ohrstrom shows impressive athleticism

Mark Passwaters • AggieYell
Publisher
@mbpRivals

AggieYell.com's series on members of the 2023 Texas A&M football team continues with tight end Theo Ohrstrom.

Theo Ohrstrom has made noticeable strides since last year.
Theo Ohrstrom has made noticeable strides since last year.

Class: Redshirt freshman

Height/Weight: 6-foot-5, 250 pounds

2022 stats: No stats in two games; redshirted

A native of Uppsala, Sweden, Ohrstrom made a massive jump from RIG Academy to the SEC last year. While he still lacks polish, he had clearly improved from last summer to this spring. Probably the most athletic tight end on the roster, he could find himself on the field in some situations this season as he continues his adjustment to big time college football.

Projected role

Backup tight end.

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